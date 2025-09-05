circle x black
Giorgio Armani, le ultime parole: "Segno che spero di lasciare è fatto di impegno e rispetto"

Il messaggio su Instagram dopo la sua scomparsa e il cordoglio di dipendenti e famiglia

Giorgio Armani - (Ipa)
Giorgio Armani - (Ipa)
05 settembre 2025 | 08.32
Redazione Adnkronos
Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”. Sono queste le ultime parole di Giorgio Armani, lo stilista morto ieri a Milano all’età di 91 anni. Un pensiero stringato, in pieno stile Armani, affidato ai social, che trova eco nel messaggio pubblicato questa mattina sui principali quotidiani da dipendenti e familiari: “In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore”.

La morte di Armani segna la fine di un’epoca, ma le sue parole restituiscono un messaggio di continuità e di speranza. Nei prossimi giorni Milano lo ricorderà con un omaggio pubblico: la camera ardente sarà allestita a partire da domani e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle 9 alle 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l'Armani/Teatro. Per espressa volontà dello stilista, i funerali, previsti lunedì, si svolgeranno in forma privata. In occasione delle esequie, Milano, la città dove ha vissuto e lavorato, e Piacenza, la sua città natale, hanno proclamato il lutto cittadino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
