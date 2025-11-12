circle x black
Strage dei fornai, arrestato Elia Del Grande: era nella sua casa di Cadrezzate

Il 50enne, che nel 1998 uccise i genitori e il fratello, il 30 ottobre scorso si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia dove era stato collocato al termine di una condanna a 30 anni

Elia Del Grande nel 1998 - Fotogramma /Ipa
12 novembre 2025 | 21.26
Redazione Adnkronos
A quanto apprende l'Adnkronos, i Carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano hanno individuato e arrestato all’interno della propria abitazione a Cadrezzate, Varese, Elia Del Grande. Il 50enne si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, a Modena, dove era stato collocato dal Tribunale di Varese al termine di una condanna a 30 anni per l’omicidio dei genitori e del fratello, commesso nel gennaio del 1998 e conosciuto come la Strage dei Fornai. L’uomo era stato ammesso alla misura di sicurezza della libertà vigilata nella struttura, dalla quale era fuggito lo scorso 30 ottobre. I carabinieri lo hanno rintracciato al termine di una lunga attività di indagine.

