Arezzo, tragedia all'asilo nido: bimbo perde la vita mentre gioca all'aperto

Da una prima ricostruzione il piccolo si sarebbe impigliato a un albero, ma si sta ancora cercando di fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente

Carabinieri e ambulanza (Fotogramma)
12 novembre 2025 | 14.37
Redazione Adnkronos
Un bambino di appena due anni è morto oggi, mercoledì 12 novembre, nel cortile di un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero, durante un momento di gioco all'aperto. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell'accaduto, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso Pegaso, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati purtroppo vani.

I carabinieri hanno transennato l'area per consentire i rilievi e stanno conducendo le indagini per chiarire con precisione la dinamica della tragedia. La comunità locale è sotto choc per l'accaduto, mentre il personale della scuola e i genitori cercano di affrontare l'immenso dolore della loro perdita.

