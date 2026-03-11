circle x black
Luca Carboni arriva al Palaeur di Roma: emozioni e sorprese per i fan

Rumors sulla presenza di Tommaso Paradiso, che ha lavorato in passato con Carboni alla scrittura della musica di 'Luca lo stesso' e che in una recente intervista si è lasciato sfuggire una sorta di spoiler. In scaletta i maggiori successi del cantautore bolognese per una serata tutta da cantare

11 marzo 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
L'attesa per i fan romani, e non solo, è finita: domani Luca Carboni tornerà ad esibirsi dal vivo nella capitale, al Palaeur, per un concerto destinato a lasciare il segno in un pubblico di più generazioni. Dopo i due concerti sold out nei palasport di Milano e Bologna, la data romana è la terza dal suo ritorno sulle scene dopo la pausa di oltre due anni causata dalla malattia polmonare e dalle cure a cui il cantautore bolognese ha dovuto sottoporsi. Alla vigilia del concerto romano si rincorrono voci su quale collega potrebbe raggiungerlo a sorpresa sul palco, come è stato a Milano e Bologna con Jovanotti, Elisa e Cremonini. Per la data nella capitale il maggiore indiziato è Tommaso Paradiso, che ha lavorato in passato con Carboni alla scrittura della musica di 'Luca lo stesso' e che in una recente intervista si è lasciato sfuggire una sorta di spoiler.

In questo Rio Ari O tour, Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, parole e immagini con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica. In scaletta, le più grandi hit di Carboni, da 'Ci stiamo sbagliando' e 'Fragole buone buone' dal suo primo album '… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film' a 'Sarà un uomo' e 'La mamma' dal successivo 'Forever', passando per le intramontabili 'Farfallina', 'Silvia lo sai', 'Bologna è una regola', 'Mare mare' e 'Ci vuole un fisico bestiale', fino alla più recente 'San Luca', il brano di Cesare Cremonini al quale Carboni ha collaborato.

Sul palco del Palaeur, con Carboni ci sarà una band di otto elementi formata da Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D'Urso alla direzione musicale e alla chitarra, Fulvio Ferrari alle sequenze e alle tastiere, Gabriele Miceli alle chitarre, Fabrizio Luca alle percussioni e Andrea Ferrario ai fiati e alla tastiere.

In primavera il Rio Ari O tour proseguirà con altri due appuntamenti nei palasport con i concerti del 19 aprile (tutto esaurito) e 20 aprile a Bologna all’Unipol Forum (biglietti ancora disponibili), per poi trasferirsi in estate e fino a settembre nelle più suggestive location della penisola, tra festival, anfiteatri e altri luoghi storici.

