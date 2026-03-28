"Ho rinunciato a Malena per prendermi cura di mia mamma". Filomena Mastromarino, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato la scelta di dire abbandonare il mondo dell'hard, dove era conosciuta con il nome d'arte di 'Malena'.

Una decisione maturata per motivi familiari, legati alla salute della madre: "Lei ha bisogno di me, mi devo prendere cura di lei costantemente. Sono andata a vivere accanto a lei, perché per l'intervento che ha sostenuto ha bisogno di supervisione continua".

La scelta di Filomena Mastromarino ha trovato pieno sostegno dalla madre stessa: "Nessuna mamma sarebbe contenta di quel lavoro per la propria figlia", ha aggiunto.

Nonostante la consapevolezza, il distacco dalla sua vita passata non è stato semplice: "Aver staccato quella parte di me mi ha portato tanta sofferenza, ho ricevuto tanta aggressione", ha spiegato l'attrice non entrando nei dettagli ma sottolineando come l'ambiente lavorativo non le abbia lasciato "tregua".

L'attrice ha inoltre spiegato di non aver sentito il bisogno di giustificare pubblicamente la sua decisione: "Non ho dato tante spiegazioni perché non pensavo fosse necessario però questa mia scelta di cambiare vita è stata vista malissimo, come se fosse qualcosa di assurdo", ha aggiunto l'attrice che si è detta felice della sua scelta e che non ha mai pensato di tornare indietro.