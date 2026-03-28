circle x black
Cerca nel sito
 

Malena, l'addio al mondo dell'hard: "Ho ricevuto tanta aggressione"

Filomena Mastromarino, vero nome di Malena, è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Filomena Mastromarino - Verissimo
Filomena Mastromarino - Verissimo
28 marzo 2026 | 18.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho rinunciato a Malena per prendermi cura di mia mamma". Filomena Mastromarino, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato la scelta di dire abbandonare il mondo dell'hard, dove era conosciuta con il nome d'arte di 'Malena'.

CTA

Una decisione maturata per motivi familiari, legati alla salute della madre: "Lei ha bisogno di me, mi devo prendere cura di lei costantemente. Sono andata a vivere accanto a lei, perché per l'intervento che ha sostenuto ha bisogno di supervisione continua".

La scelta di Filomena Mastromarino ha trovato pieno sostegno dalla madre stessa: "Nessuna mamma sarebbe contenta di quel lavoro per la propria figlia", ha aggiunto.

Nonostante la consapevolezza, il distacco dalla sua vita passata non è stato semplice: "Aver staccato quella parte di me mi ha portato tanta sofferenza, ho ricevuto tanta aggressione", ha spiegato l'attrice non entrando nei dettagli ma sottolineando come l'ambiente lavorativo non le abbia lasciato "tregua".

L'attrice ha inoltre spiegato di non aver sentito il bisogno di giustificare pubblicamente la sua decisione: "Non ho dato tante spiegazioni perché non pensavo fosse necessario però questa mia scelta di cambiare vita è stata vista malissimo, come se fosse qualcosa di assurdo", ha aggiunto l'attrice che si è detta felice della sua scelta e che non ha mai pensato di tornare indietro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Malena hard addio aggressione
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza