Macabro ritrovamento oggi, sabato 28 marzo, nelle campagne della zona industriale di Castelgugliemo in provincia di Rovigo. I corpi di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale. Il recupero dei corpi da parte dei vigili del fuoco di Rovigo si è concluso e sono in corso verifiche su eventuali altre persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale.

A segnalare ai militari dell'arma i due corpi nel primissimo pomeriggio di oggi è stato un passante. Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno con il medico legale che sta conducendo un primo esame esterno dei corpi. Al momento ogni ipotesi investigativa è aperta.