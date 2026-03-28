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Rovigo, corpi di una donna e di un bimbo di un anno ritrovati in un laghetto

I cadaveri nelle campagne della zona industriale di Castelguglielmo

28 marzo 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Macabro ritrovamento oggi, sabato 28 marzo, nelle campagne della zona industriale di Castelgugliemo in provincia di Rovigo. I corpi di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale. Il recupero dei corpi da parte dei vigili del fuoco di Rovigo si è concluso e sono in corso verifiche su eventuali altre persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale.

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A segnalare ai militari dell'arma i due corpi nel primissimo pomeriggio di oggi è stato un passante. Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno con il medico legale che sta conducendo un primo esame esterno dei corpi. Al momento ogni ipotesi investigativa è aperta.

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morte bimbo donna laghetto Rovigo
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