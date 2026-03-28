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Campania, tensioni tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Cirielli: "Da Martusciello commenti squallidi sulla candidatura di mio cognato"

L'eurodeputato azzurro tira in ballo la moglie del viceministro degli Esteri, poi, precisa: "Sulla sorella del candidato sindaco solo un giudizio politico"

Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello
Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello
28 marzo 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Acque agitate nel centrodestra campano tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'occasione è l'ufficializzazione del sostegno di Fdi alla candidatura a sindaco di Pagani, in provincia di Salerno, del medico chirurgo Nicola Campitiello, già consigliere comunale a palazzo San Carlo e cognato del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

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L'endorsement non sarebbe andato giù a Fulvio Martusciello, coordinatore regionale azzurro in Campania, che ha accolto la notizia con un commento che vari utenti considerano a sfondo sessista, tirando in ballo la sorella di Campitiello, Maria Rosaria, da tutti conosciuta come Mara, attuale moglie di Cirielli (''Campitiello? Meglio la sorella''). A denunciare il fatto il viceministro degli Esteri e deputato meloniano in un post sul suo profilo Facebook: ''L'europarlamentare Fulvio Martusciello commenta squallidamente così la candidatura a sindaco di mio cognato Nicola Campitiello. Veramente al peggio non c'è mai fine. Mi meraviglia Forza Italia che oggi è rappresentata in maniera così povera...''. A corredo di questo post Cirielli ha pubblicato, sempre sul suo profilo Fb, la frase 'incriminata' di Martusciello con l'intenzione di denunciare l'imbarbarimento del confronto politico.

L'eurodeputato di Fi, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, avrebbe postato questa frase a commento della notizia della candidatura di Campitiello pubblicata da una testata on line. Interpellato dall'Adnkronos, Martusciello esclude battute offensive e precisa che considera migliore la sorella di Campitiello dal punto di vista politico: ''Mara è un fenomeno, è bravissima. Se avessero proposto lei, non ci sarebbe stata storia. Il fratello Nicola, invece, stava prima con Forza Italia e poi è andato via. Tutto qui''.

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tensioni candidatura sindaco Pagani Campania centrodestra
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