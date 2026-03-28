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Roma, donna cade in un pozzo non segnalato e finisce a 15 metri di profondità: corsa contro il tempo per salvarla

Si è agganciata a una trave durante la caduta. Sul posto i vigili del fuoco che stanno usando varie tecniche per tentare di riportarla in superfice

Il pozzo dove è caduta la donna
Il pozzo dove è caduta la donna
28 marzo 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mentre camminava con il marito in nel parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma oggi, sabato 28 marzo, è caduta in un pozzo che non era segnalato. Durante la caduta la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave.

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Il personale dei vigili del fuoco sul posto stanno approntando le varie tecniche per tentare di riportarla in superfice. Sul posto le forze dell'ordine ed i sanitari del 118.

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pozzo vigili del fuoco caduta Roma news donna caduta nel pozzo pozzo artediano Alfredino Rampi cronaca news
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