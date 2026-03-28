Si è agganciata a una trave durante la caduta. Sul posto i vigili del fuoco che stanno usando varie tecniche per tentare di riportarla in superfice

Mentre camminava con il marito in nel parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma oggi, sabato 28 marzo, è caduta in un pozzo che non era segnalato. Durante la caduta la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave.

Il personale dei vigili del fuoco sul posto stanno approntando le varie tecniche per tentare di riportarla in superfice. Sul posto le forze dell'ordine ed i sanitari del 118.