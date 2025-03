Malgioglio: "Oggi Istanbul è molto grigia, per Eleonora lacrime e dolore"

"Oggi il cielo di Istanbul è molto, molto grigio. Per la mia amica Eleonora solo lacrime e immenso dolore". L'autore e compositore Cristiano Malgioglio parla all'Adnkronos e ricorda la scomparsa dell'amica Eleonora Giorgi per la quale scrisse nel 1981 il 45 giri, arrangiato da Pino Presti, dal titolo 'Quale appuntamento'. "Una donna coraggiosa, mi aveva raccontato del suo terribile male - aggiunge- La incoraggiavo a non abbattersi. Eppure dinanzi alla morte, soprattutto quando ci lasciano le persone amate, ci sentiamo veramente inutili".

Cristiano Malgioglio ricorda la partecipazione di Eleonora Giorgi a film importanti, come 'Oltre la porta' diretta da Liliana Cavani con Marcello Mastroianni. "Era felice e riconoscente che ricordassi questo suo lavoro, ne parlavano in pochi - prosegue-. E' un film meraviglioso, glielo ripetevo, 'in quella pellicola' sei veramente da Oscar'. Ho collaborato con lei negli anni '80 per l'uscita di un brano. Si era impegnata, aveva lavorato tanto ed era riuscita nel suo intento. Lo scorso anno mi aveva comunicato che due licei americani si erano innamorati di questa canzone e avevano prodotto un remix. Per lei una grande gioia".