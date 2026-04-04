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Mara Venier, costretta a riposo per problemi al menisco: cosa è successo

La conduttrice è alle prese con il trasloco insieme al marito Nicola Carraro

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
04 aprile 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Weekend impegnativo per Mara Venier tra trasloco e 'infortunio'. La conduttrice di 'Domenica In' è alle prese con il trasloco insieme al marito Nicola Carraro: la coppia si sta trasferendo a Roma Nord, nella zona di Ponte Milvio. In una instagram stories la conduttrice ha mostrato la situazione nella nuova abituazione, tutt'altro che tranquilla: invasa da scatoloni imponenti che rendono difficile persino il passaggio.

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Ma non finisce qui. Nel video Venier è apparsa distesa sul divano e ha raccontato di essere costretta a riposo per un problema al menisco. "Tanto per cambiare", ha commentato lei con la solita ironia, facendo riferimento agli altri problemi fisici che l’hanno colpita. A fine dicembre 2025, la conduttrice si era sottoposta a un nuovo intervento all'occhio destro a causa di una maculopatia.

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Mara Venier trasloco menisco
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