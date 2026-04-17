Marco Lollobrigida diventa direttore di Rai Sport

Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai Sport. Ieri, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi a Roma, ha formulato parere favorevole alla nomina. A Lollobrigida la direzione di Rai Sport era già stata affidata ad interim, nel febbraio scorso, dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, seguite alle polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Nato a Roma nel 1971, giornalista professionista dal 1998, Lollobrigida ha iniziato l'attività giornalistica nel 1994 come inviato e conduttore radio-televisivo, collaborando con emittenti locali e nazionali tra cui Rete Oro, Radio Montecarlo, Radio 105 e INN.

Dal 2001 al 2008 ha collaborato con Rai Sport con contratti a tempo determinato in qualità di redattore, partecipando alla realizzazione di programmi e rubriche tra cui "Basket Sat", "Sat Sport Notizie", "Mondiale Sera", "Sport Sera", "Mixer Sport", "Satellite C", "Pianeta D" e "40°minuto".

Nel 2008 è stato assunto in Rai con contratto a tempo determinato presso Rai Sport; nel 2010, nell'ambito della "Redazione Unica", il rapporto di lavoro è diventato a tempo indeterminato.

Nel corso della carriera ha svolto attività di telecronista, conduttore e inviato, seguendo eventi sportivi nazionali e internazionali, tra cui Olimpiadi estive e invernali, Campionati Mondiali ed Europei di calcio, competizioni internazionali di atletica leggera e tornei UEFA.

Ha condotto programmi televisivi tra cui "Pianeta D", "40° minuto", "Satellite C", "Domenica Sportiva", "Il sabato della DS", "Calcio Champagne", "90° minuto", "Notti Europee", "TG Sport" e "Notti Mondiali", nonché programmi radiofonici su Rai Radio2 tra cui "Campioni del Mondo", rinominato nel 2025 "Radio2 nel pallone". Dal 2012 ha svolto incarichi di inviato per Rai Sport e dal 2013 è assegnato alla redazione "Calcio".

Nel 2023 gli sono state affidate le funzioni di Vice Direttore della Testata Rai Sport, con riconoscimento della qualifica di Capo Redattore.

Svolge attività di docenza universitaria, presso Link Campus University nel corso "Sport e Media" (a.a.2023-2024), ed è autore di pubblicazioni editoriali, tra cui "Oro Rosa. Le donne che hanno portato l'Italia in cima al podio olimpico" (Rai Libri, 2024) e "Fiorentina da impazzire. La storia dalle origini ad oggi" (Airone Editrice, 2011).

Nel corso della carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Cultura Sportiva Beppe Viola (2018), il Premio Pietro Calabrese (2021), il Premio Niccolò Carosio (2021), il Premio Federico II (2023) e il Premio Andrea Fortunato (2024).