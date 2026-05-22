Marco Ottaviani nominato a capo della comunicazione del Nuovo Imaie

Marco Ottaviani è il nuovo capo della Comunicazione del Nuovo Imaie, la collecting degli Artisti Interpreti Esecutori. Riporterà al presidente Andrea Miccichè e al dg Maila Sansaini.

Arriverà nella sede di Via Parigi 11 a Roma lunedì 25 maggio, dopo l’esperienza come portavoce del presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro e capo Ufficio Stampa della stessa organizzazione umanitaria.

Il Nuovo Imae è una collecting nata nel 2010, fondata e gestita da artisti, si occupa della tutela dei diritti connessi dovuti allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali che vengono trasmesse via radio, tv, web, esercizi pubblici.