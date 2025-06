A 'Touch of green' è il tema del dress code, scelto per la festa di compleanno di Mariella Milani, critica di costume e autorevole esperta del giornalismo di moda, per oltre 30 anni volto e voce del TG2. Location per il cocktail party l'Hires, rooftop dell'Hotel Valadier, allestito con centinaia di calle, candele e luci color ambra. Ottanta gli amici arrivati da tutta Italia oltre che da Parigi come nel caso di Pier Paolo Piccioli, appena nominato direttore creativo di Balenciaga (FOTO).

Tra gli ospiti del mondo della moda anche Antonio e Patrizia Marras, amici storici della festeggiata fin dal 1994, Eva Cavalli, Tony Scervino, Raffaella e Gigliola Curiel, Antonio Grimaldi, Cristina T e Stefano Dominella, oltre a Matteo Ward, manager della sostenibilitá, alla cantante jazz Amalia Grè e all'influencer Giulia Latini.

Selfie, canti e balli fino a tarda notte con pianobar e il dj set, ma anche qualche momento di commozione quando Mariella ha preso il microfono e ha ringraziato gli amici per esserci stati anche nei momenti più difficili. Clou della serata, la torta di crema chantilly e fragoline di bosco, ovviamente verde, con l'illustrazione del volto di Mariella che compare anche sulla sua seguitissima pagina di Instagram, dove ha riproposto il format del telegiornale, ovvero un piccolo reportage, montati con cura in cui senza peli sulla vita racconta luci e ombre del fashion system, con pungente ironia e un pizzico di poesia.