Dal titolo di Miss Italia alla carriera nel mondo del cinema. Martina Colombari, vicina al traguardo dei 50 anni, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, e in particolare del periodo difficile vissuto dal figlio Achille.

Il figlio Achille

"Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime", ha spiegato Martina Colombari. Il figlio Achille, nato dall'amore con Alessandro Costacurta, oggi ha 20 anni e in passato ha lottato contro delle dipendenze.

L'attrice ed ex Miss Italia ha raccontato come ha vissuto, da mamma, questo difficile periodo: "Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini", ha spiegato la 49enne al Corriere.

"Achille mi ha insegnato che non posso tenere tutto sotto controllo - ha aggiunto- un genitore non è un carabiniere, deve a un certo punto tirarsi indietro". Con grande dispiacere, Martina Colombari ha ricordato quando una giornalista in televisione le disse che Achille aveva bisogno di "avere accanto una che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un'altra".

L'amore con Costacurta

Martina Colombari è unita in matrimonio da 29 anni con Billy Costacurta, ex calciatore italiano. "Ci bilanciamo. Abbiamo un’intimità e una serenità che hanno fatto evolvere il nostro amore".

E poi, ha ricordato la storia con Alberto Tomba, suo primo vero amore: "Non ci sentiamo. Ma ci mandiamo dei messaggi. Magari quando siamo in posti dove siamo stati insieme. Una favola alla Disney, il campione e la più bella d’Italia. Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore".