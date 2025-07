Mauro Di Maggio: "La sincerità è la forza di un’artista"

“La forza di un artista risiede nella sua sincerità. È questo che conta davvero. Alla fine, ciò che premia è sempre l'autenticità. Un artista può avere successo momentaneo, ma il vero trionfo, quello duraturo, appartiene solo a chi è sincero”. A parlare è Mauro Di Maggio ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube, che ha anche regalato una performance live esclusiva, ripercorrendo la sua carriera musicale tra successi del passato e nuove produzioni. Con oltre 25 anni di carriera alle spalle, il cantautore ha recentemente pubblicato una nuova versione di ‘Surf nelle Vene’, brano del 2003. “Questa canzone mi è sempre rimasta nel cuore, ma all'epoca non ebbe il risalto che meritava. Con l'arrivo dell'estate, ho pensato che fosse il momento giusto per riproporla, anche con un nuovo videoclip”, afferma Di Maggio. Il video “racconta un viaggio on the road di quattro amici, diversi per età, genere e passioni, che li conduce al mare, simbolo di libertà e possibilità. Il messaggio è quello di vivere le esperienze, godersi il momento, senza l'ossessione del possesso”.

‘Surf nelle Vene’ fa parte dell'album ‘Inogniforma’ del 2003, che include anche ‘Non ti voglio fermare’, brano che rimase per oltre 16 settimane nella Top 20, segnando un'intera generazione. “Sono consapevole del successo della canzone e ne sono felice, soprattutto per il messaggio di rispetto e libertà che trasmette. È un brano attualissimo, che parla di lasciare andare, di augurare il bene all'altro”. Come artista, “sento la responsabilità dei messaggi che veicolo. Credo che dare il buon esempio sia fondamentale, sia come artista che come persona”. E aggiunge: “Molte canzoni italiane, soprattutto quelle dei grandi cantautori, veicolano messaggi importanti. L'importante è evitare la violenza, che purtroppo è presente in molti testi di oggi”.

Nel 1996, a soli 19 anni, Di Maggio, debuttò a Sanremo Giovani con il brano ‘Non so’. "Ho provato a tornare un paio di volte, ma non mi hanno preso", rivela e sulla possibilità di riprovarci dice: "Sanremo è un'istituzione, un riconoscimento. Sarei felice di tornarci, ma non ho fretta". Riguardo all'evoluzione del panorama musicale, Di Maggio osserva: “Oggi è più facile fare musica, grazie alla tecnologia. Lo svantaggio è che la facilità di accesso ha ridotto l'impegno e lo studio. Per fortuna, il cantautorato sta tornando in auge. Per me è un vantaggio, perché ho sempre creduto in questa forma di espressione”. Ai giovani artista consiglia: “Divertitevi, siate sinceri, studiate e fatelo bene”. Mentre tra i suoi sogni ci sono: “Nuovi brani, Sanremo e concerti in grandi spazi”. Infine, una riedizione di ‘Non ti voglio fermare? “Penso che sia una canzone ben riuscita ma potrei rifarla magari con un'orchestra e registrandola dal vivo. Sicuramente qualcosa ce la inventiamo”, promette ai fan. di Loredana Errico