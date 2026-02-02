circle x black
Mel Gibson torna a Matera, partono le riprese del nuovo film 'Resurrection'

Oltre vent'anni dopo 'La passione di Cristo', il regista torna nella città per girare il sequel ('The Resurrection of the Christ')

Mel Gibson - Ipa
Mel Gibson - Ipa
02 febbraio 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tra febbraio e aprile si svolgeranno nel Parco della Murgia materana le riprese di Mel Gibson per il film 'The Resurrection of the Christ', progetto cinematografico che segna il ritorno del regista a Matera, già scelta come set per 'La passione di Cristo'. La nuova storia è proprio il sequel di quel film (girato nel 2003 e uscito l'anno successivo).

Durante il periodo di lavorazione, tra produzione e staff tecnico-artistico, saranno presenti in città circa 500 persone, con un impatto significativo anche in termini economici e occupazionali per il territorio. Gli aspetti organizzativi, logistici e autorizzativi legati alla produzione sono stati approfonditi in una conferenza di servizi che si è svolta questa mattina al Comune in cui dalla produzione è emerso che in prima persona Mel Gibson, che cura anche la sceneggiatura oltre alla regia, ha espresso in più occasioni il desiderio che il film si sviluppasse proprio a Matera, riconoscendone il valore simbolico, storico e paesaggistico unico al mondo. Parallelamente, la produzione ha avviato le procedure per la selezione delle comparse.

''La centralità di Matera in questo progetto - ha dichiarato il sindaco Antonio Nicoletti - nasce da una scelta precisa e sentita dal regista Mel Gibson, che ha voluto mantenere vivo il legame tra la sua produzione cinematografica a tema religioso e la nostra città. È un riconoscimento importante che riporta da noi le grandi produzioni internazionali, in grado di generare ricadute concrete per il territorio e opportunità per i suoi cittadini''. Il Comune ha garantito ''la piena collaborazione tra istituzioni e produzione cinematografica, nel rispetto delle esigenze ambientali, culturali e organizzative, ribadendo il ruolo di Matera come luogo di eccellenza nel panorama cinematografico internazionale''.

