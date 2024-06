Mo, Barbra Streisand: ''Orrore violenze sessuali su donne in ostaggio a Gaza sia chiaro a tutti''

La cantante e attrice statunitense Barbra Streisand, attraverso un post su X, denuncia l''orrore'' delle violenze sessuali che subiscono le donne israeliane tenute in ostaggio a Gaza e chiede che vengano rilasciate tutte immediatamente. ''Inutile dire che gli ostaggi stanno soffrendo e devono essere rilasciati adesso - scrive la Streisand - c'è un ulteriore orrore per le donne in ostaggio. Ciò che subiscono in termini di violenza sessuale dovrebbe essere, come ha affermato l'Onu, 'chiaro e convincente' per tutti - sottolinea la cantante - dovrebbe anche essere denunciato inequivocabilmente'', conclude su X. Sotto il post la Streisand condivide un articolo dello scorso marzo pubblicato dal 'New York Times' in cui una donna israeliana che era stata presa in ostaggio e portata a Gaza parlava degli abusi sessuali subiti durante la sua prigionia.