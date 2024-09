Venezia 81 si avvia verso il gran finale: oggi, 7 settembre, ci sarà la cerimonia di premiazione ma il toto-Leone è già entrato nel vivo da qualche ora. A dominare le previsioni, basate sulle recensioni della stampa internazionale, è il film brasiliano 'Ainda estou aqui (I'm still here)' di Walter Salles, che si posiziona in testa alla classifica.

Subito dietro, a contendersi il Leone d'Oro, secondo la critica c'è 'The Room Next Door' di Pedro Almodovar, accolto da una vera e propria ovazione alla premiere (ben 17 minuti di applausi, i più lunghi di questa edizione).

Tra i possibili outsider, 'April' di Dea Kulumbegashvili, 'Harvest' di Athina Rachel Tsangari e 'The Brutalist' di Brady Corbet che potrebbero riservare sorprese. Tra i 5 film italiani in concorso 'Vermiglio' di Maura Delpero e 'Queer' di Luca Guadagnino sembrano avere le carte in regola per ambire a qualche riconoscimento.

Craig e Brody in lizza per la Coppa Volpi

Infine, sul fronte Coppa Volpi, si fanno strada i nomi di Daniel Craig, protagonista del film di Guadagnino, e Adrien Brody, interprete di 'The Brutalist' per la miglior interpretazione maschile, mentre tra le donne in lizza spiccano Fernanda Torres (protagonista di 'Ainda estou aqui') e l'immancabile Tilda Swinton.