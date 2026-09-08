Ad aggiudicarsela un commento su 'The Echo Chamber', ribattezzato 'The Echo Bathroom per le molte scene che si svolgono in bagno.
Lo spettatore Cristian Poletti, grazie ad un intelligente commento al film 'The Echo Chamber' di Andrea Pallaoro, è il vincitore del concorso 'Ridateci i soldi', storico appuntamento del Codacons riservato alle critiche del pubblico che, nell'ormai tradizionale spazio allestito al Lido e gestito da Gianni Ippoliti, può lasciare messaggi e stroncature su film, registi e attori della Mostra del Cinema di Venezia.
Alla presenza del direttore della Mostra, Alberto Barbera, e di Gianni Ippoliti, è stato premiato oggi il commento più azzeccato e divertente sulla kermesse: ad aggiudicarsi l’ormai famosa 'Coppa Codacons' - una scultura in legno realizzata dal Maestro Ferdinando Codognotto - una divertente analisi del film 'The Echo Chamber' realizzata dallo spettatore Cristian Poletti, dove si legge: "Visto che ben 7 scene del film si svolgono al bagno, più che The Echo Chamber avrebbero dovuto chiamarlo The Echo Bathroom", e "The Echo Chamber per capelli grassi sconfigge la forfora e mortifica il talento del cast!".
"Mai come quest’anno - spiega il Codacons - lo spazio 'Ridateci i soldi' si è rivelato un successo, con migliaia di messaggi lasciati dal pubblico" che hanno esaurito tutto il 'muro critico', messo a disposizione degli spettatori fuori dal Palazzo del Casinò di Lido. "Tra i film più stroncati dal pubblico figurano 'La ragazza con la Leica' di Alina Marazzi e 'Nessun dolore' di Gianni Amelio, ma la pellicola che ha registrato il maggior numero di critiche e commenti negativi è stato proprio 'The Echo Chamber', che si aggiudica il premio come film più stroncato della Mostra del cinema 2026", prosegue l'associazione dei consumatori.