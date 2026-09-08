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Mostra Venezia, consegnata Coppa Codacons 'Ridateci i soldi'

Ad aggiudicarsela un commento su 'The Echo Chamber', ribattezzato 'The Echo Bathroom per le molte scene che si svolgono in bagno.

Mostra Venezia, consegnata Coppa Codacons 'Ridateci i soldi'
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08 settembre 2026 | 19.37
Redazione Adnkronos
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Lo spettatore Cristian Poletti, grazie ad un intelligente commento al film 'The Echo Chamber' di Andrea Pallaoro, è il vincitore del concorso 'Ridateci i soldi', storico appuntamento del Codacons riservato alle critiche del pubblico che, nell'ormai tradizionale spazio allestito al Lido e gestito da Gianni Ippoliti, può lasciare messaggi e stroncature su film, registi e attori della Mostra del Cinema di Venezia.

Alla presenza del direttore della Mostra, Alberto Barbera, e di Gianni Ippoliti, è stato premiato oggi il commento più azzeccato e divertente sulla kermesse: ad aggiudicarsi l’ormai famosa 'Coppa Codacons' - una scultura in legno realizzata dal Maestro Ferdinando Codognotto - una divertente analisi del film 'The Echo Chamber' realizzata dallo spettatore Cristian Poletti, dove si legge: "Visto che ben 7 scene del film si svolgono al bagno, più che The Echo Chamber avrebbero dovuto chiamarlo The Echo Bathroom", e "The Echo Chamber per capelli grassi sconfigge la forfora e mortifica il talento del cast!".

"Mai come quest’anno - spiega il Codacons - lo spazio 'Ridateci i soldi' si è rivelato un successo, con migliaia di messaggi lasciati dal pubblico" che hanno esaurito tutto il 'muro critico', messo a disposizione degli spettatori fuori dal Palazzo del Casinò di Lido. "Tra i film più stroncati dal pubblico figurano 'La ragazza con la Leica' di Alina Marazzi e 'Nessun dolore' di Gianni Amelio, ma la pellicola che ha registrato il maggior numero di critiche e commenti negativi è stato proprio 'The Echo Chamber', che si aggiudica il premio come film più stroncato della Mostra del cinema 2026", prosegue l'associazione dei consumatori.

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Mostra del Cinema di Venezia The Echo Chamber Ridateci i soldi Coppa Codacons
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