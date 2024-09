Mostra Venezia: domani il film su Ennio Doris

Zaia: "Lo porteremo in tutte le scuole del Veneto"

Domani alle 14.15, nell’ambito del Venice Production Bridge, la sezione rivolta ai professionisti dell’industria cinematografica, nella Sala Volpi del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia verrà proiettato il film ‘Ennio Doris, c’è anche domani’, dedicato al fondatore padovano di Banca Mediolanum, scomparso a novembre 2021. Un film che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che domani sarà presente, vuole portare in tutte le scuole del veneto “affinché gli studenti possano conoscere la storia esemplare di questo loro conterraneo e trarne ispirazione. Doris è stato un galantuomo che amava la sua terra – dice il governatore veneto – e un imprenditore, il cui agire è stato sempre guidato da alti principi etici, altruismo e rispetto per gli altri. Un’eredità che per volontà della moglie, Lina Tombolato, e dei figli Massimo e Sara, è stata raccolta dalla Fondazione Ennio Doris che promuove iniziative educative a sostegno di studenti meritevoli e progetti di riabilitazione sociale”.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento - dichiara Sara Doris, presidente della Fondazione dedicata al padre - a cominciare dalla Biennale di Venezia e dalla Regione Veneto che ha dato il patrocinio. Mio padre era espressione di questa meravigliosa terra, a cui è rimasto legato per tutta la vita. Per questo motivo siamo particolarmente onorati che la proiezione del film avvenga nell’ambito della più antica e prestigiosa kermesse cinematografica italiana”.