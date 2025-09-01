Flash puntati sulle star di Hollywood. Dwayne Johnson ed Emily Blunt sono stati i protagonisti del red carpet della sesta giornata della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L’occasione è stata l'anteprima mondiale di ‘The Smashing Machine’, il nuovo film di Benny Safdie presentato fuori concorso, dove Dwayne Johnson interpreta Mark Kerr, un ex lottatore di arti marziali miste statunitense.

Elegantissima, Emily Blunt ha catturato l'attenzione con un abito lungo color cipria, caratterizzato da dettagli luminosi e un taglio che lasciava le spalle scoperte. A impreziosire il suo look, orecchini gioiello e un'acconciatura con capelli sciolti e tirati elegantemente indietro. Al suo fianco, Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha optato per una mise classica: un impeccabile completo chiaro con giacca doppiopetto. Sul carpet anche il regista e lo stesso Mark Kerr, visibilmente emozionato.