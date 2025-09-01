Il film in concorso ‘Il Mago del Cremlino’ di Olivier Assayas con Jude Law e Paul Dano e il fuori concorso ‘Il Maestro’ di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino sono stati i protagonisti della quinta giornata dell’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Assayas ha proposto una riflessione su quello che è diventata la politica oggi, mentre Di Stefano, ha portato al Lido un racconto più intimo e umano, tra sport, fallimenti e rinascite emotive. Due sguardi molto diversi, ma entrambi capaci di lasciare il segno.