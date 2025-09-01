circle x black
Cerca nel sito
 

Mostra Venezia, 'Il Mago del Cremlino' e 'Il Maestro': il commento delle nostre inviate - Video

01 settembre 2025 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il film in concorso ‘Il Mago del Cremlino’ di Olivier Assayas con Jude Law e Paul Dano e il fuori concorso ‘Il Maestro’ di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino sono stati i protagonisti della quinta giornata dell’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Assayas ha proposto una riflessione su quello che è diventata la politica oggi, mentre Di Stefano, ha portato al Lido un racconto più intimo e umano, tra sport, fallimenti e rinascite emotive. Due sguardi molto diversi, ma entrambi capaci di lasciare il segno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mostra venezia il mago del cremlino Olivier Assayas Il maestro+andrea di stefano
Vedi anche
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza