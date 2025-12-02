Musica, Sacrae Militiae Sonus: venerdì a Roma ultimo concerto della rassegna

Ultimo appuntamento della rassegna 'Sacrae Militiae Sonus - Il Suono delle Sacre Milizie': venerdì 5 dicembre, alle 19.30, la Basilica di San Vitale a Roma ospiterà la Banda della Gendarmeria Vaticana diretta dal Maestro Stefano Iannilli e il Coro Giovani Don Bosco, diretto dal Maestro Veronica Piscitelli, che con l’occasione inizierà a formulare gli auguri per le prossime festività natalizie.

"'Il Suono delle Sacre Milizie' è un esperimento assolutamente riuscito commenta Francescantonio Pollice, presidente del Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) e dell'Associazione Italiana Attività Musicali (Aiam) - che ci ha permesso di raccogliere l’attenzione da giugno a dicembre di oltre tremila spettatori, all’interno di una delle chiese più belle e suggestive della Capitale. Abbiamo voluto, nel corso dei dieci concerti - prosegue Pollice - unire il fascino della divisa alla peculiarità delle musiche eseguite dalle migliori bande militari e ministeriali italiane. Infine, voglio ringraziare tutte le istituzioni che hanno sostenuto la nostra associazione in questa iniziativa, e in particolare la Santa Sede e Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”.

Il programma del concerto include le musiche di Charles François Gounod, Francesco Meneghello e Pierangelo Sequeri, Guido Maria, Marco Frisina, Georg Friedrich Händel, Ruggero Leoncavallo e Johann Strauss jr. L'evento, parte del progetto Cidim a Roma, è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e il patrocinio del Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto, della Basilica di San Vitale e del Municipio 1 Roma Centro. L’ingresso al concerto è libero.