circle x black
Cerca nel sito
 

Musica, Sacrae Militiae Sonus: venerdì a Roma ultimo concerto della rassegna

La Basilica di San Vitale ospiterà la Banda della Gendarmeria Vaticana diretta dal Maestro Stefano Iannilli e il Coro Giovani Don Bosco

Maestro Stefano Iannilli
Maestro Stefano Iannilli
02 dicembre 2025 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultimo appuntamento della rassegna 'Sacrae Militiae Sonus - Il Suono delle Sacre Milizie': venerdì 5 dicembre, alle 19.30, la Basilica di San Vitale a Roma ospiterà la Banda della Gendarmeria Vaticana diretta dal Maestro Stefano Iannilli e il Coro Giovani Don Bosco, diretto dal Maestro Veronica Piscitelli, che con l’occasione inizierà a formulare gli auguri per le prossime festività natalizie.

"'Il Suono delle Sacre Milizie' è un esperimento assolutamente riuscito commenta Francescantonio Pollice, presidente del Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) e dell'Associazione Italiana Attività Musicali (Aiam) - che ci ha permesso di raccogliere l’attenzione da giugno a dicembre di oltre tremila spettatori, all’interno di una delle chiese più belle e suggestive della Capitale. Abbiamo voluto, nel corso dei dieci concerti - prosegue Pollice - unire il fascino della divisa alla peculiarità delle musiche eseguite dalle migliori bande militari e ministeriali italiane. Infine, voglio ringraziare tutte le istituzioni che hanno sostenuto la nostra associazione in questa iniziativa, e in particolare la Santa Sede e Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”.

Il programma del concerto include le musiche di Charles François Gounod, Francesco Meneghello e Pierangelo Sequeri, Guido Maria, Marco Frisina, Georg Friedrich Händel, Ruggero Leoncavallo e Johann Strauss jr. L'evento, parte del progetto Cidim a Roma, è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e il patrocinio del Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto, della Basilica di San Vitale e del Municipio 1 Roma Centro. L’ingresso al concerto è libero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sacrae Militiae Sonus Basilica di San Vitale Concerto Musica Natali
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza