Nasce il docufilm 'Transumanza: Un’antica pratica con valori moderni'

Un viaggio per valorizzare il patrimonio immateriale Italiano e la sostenibilità ambientale. Con questo obiettivo, in occasione della giornata mondiale della terra (Earth Day), arriva il docufilm 'Transumanza: Un’antica pratica con valori moderni' prodotto da Sincro Produzioni con la regia di Giuseppe Ielpo. Prodotto grazie al finanziamento della Fondazione Luigi Diotaiuti, il film esplora il legame tra uomo, natura e cultura, sensibilizzando sull'importanza della biodiversità e ispirando al cambiamento ambientale. L'opera offre anche uno sguardo sull'espressione artistica dello chef Luigi Diotaiuti, arricchendo la narrazione con un forte impatto visivo e sonoro.

Forte delle sue esperienze, dalle origini in una fattoria lucana al successo del suo ristorante a Washington D.C., frequentato da celebrità e leader mondiali, Diotaiuti ha voluto realizzare questo docufilm per valorizzare la cucina e la cultura italiana, con particolare attenzione a riti sostenibili come la transumanza. Il settore agroalimentare, cruciale per l'economia italiana, gode di un momento di grande interesse internazionale.

Il docufilm coglie questa opportunità per raccontare le storie autentiche che si celano dietro il marchio 'Made in Italy', promuovendo le pratiche agricole e culturali che lo contraddistinguono. Un'occasione, anche per gli italiani stessi, di riscoprire tradizioni antiche che hanno dato vita a prodotti di eccellenza.

"Questo docufilm non è solo un prodotto cinematografico, ma una missione culturale, una testimonianza necessaria sull’ambiente, e una grande occasione per valorizzare non solo un patrimonio immateriale del nostro paese, ma anche la salute del pianeta", dice chef Luigi Diotaiuti, Fondatore, Luigi Diotaiuti Foundation.

Il film segue la vita di chi pratica ancora la transumanza, mostrando il ciclo delle stagioni, i paesaggi, le fatiche e le emozioni di uomini e donne che tramandano un'eredità preziosa. Gesti antichi, parole e piatti tradizionali arricchiscono il racconto, offrendo una chiave di lettura per comprendere la cultura gastronomica, l'identità dei territori e la ricchezza della memoria collettiva.

Dopo un mese dal debutto, il docufilm verrà rilasciato su Amazon Prime Video in Italia e successivamente reso disponibile a livello internazionale sempre su Amazon Prime con sottotitoli e doppiaggi in inglese e spagnolo. Inoltre, il docufilm sarà distribuito anche su altre piattaforme come Chili TV e Tim Vision, per raggiungere un pubblico più vasto e diffondere la conoscenza di questa tradizione unica, oggi a rischio di estinzione.