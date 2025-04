Patrizia Pellegrino contro Frank Matano a Ne vedremo delle belle. La concorrente si scaglia contro uno dei giudici nella puntata di sabato 5 aprile su Raiuno. "Devo dire una cosa a Alberto Matano...", dice Pellegrino prima dell'intervento del conduttore Carlo Conti: "Si chiama Frank...". "Devi imparare a rispettare le signore, hai detto cose molte brutte nei miei confronti, io ho 43 anni di carriera alle spalle. Non sono una ragazzina di 20 anni che comincia a lavorare, quando io ho iniziato a lavorare tu non eri nemmeno nato. Quando fai le battute, sciacquati la bocca", dice Patrizia Pellegrino.

"E' un comico, ha tutto il diritto di fare una battuta", interviene Conti provando a riportare il sereno. "Hai fatto la matta, mi hai dato dello stronzo", replica Matano alla concorrente, che non intende chiudere la discussione: "Io qui posso essere me stessa, ti dico che sei stato uno stronzo. Se l'avessi in maniera ironica, sarebbe stato diverso. Mi hanno chiamato i parenti dicendo 'cosa ti ha detto?'...", dice ancora. "I tuoi parenti sono gli unici che ti vogliono bene", la chiosa di Matano.