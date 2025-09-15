Ospiti di Lilli Gruber saranno Travaglio, Floris, Severgnini e Palmerini

Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Lilli Gruber, torna oggi 15 settembre nell'access prime time di La7, alle 20.35, con una nuova stagione. Al centro i più importanti fatti del giorno: dalle grandi questioni internazionali alla politica italiana e le sfide elettorali dei prossimi mesi.

A chiudere ogni puntata l’editoriale de Il Punto firmato da Paolo Pagliaro. Ospiti della prima puntata saranno il direttore de Il Fatto Quotidiano' Marco Travaglio, il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris, l’editorialista del 'Corriere della Sera' Beppe Severgnini e la notista politica de 'Il Sole 24 Ore' Lina Palmerini.