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Addio a Owain Rhys Davies, l'attore di 'Twin Peaks' è morto a 44 anni

Il volto gallese dell'Agente Wilson nel revival della serie di David Lynch ricordato dalla famiglia e dal mondo dello spettacolo

Owain Rhys Davies - (Ipa)
Owain Rhys Davies - (Ipa)
02 giugno 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È morto a 44 anni l’attore gallese Owain Rhys Davies, noto al grande pubblico per il ruolo dell’Agente Wilson nel revival della serie "Twin Peaks", la serie cult creata da David Lynch e Mark Frost e tornata sugli schermi nel 2017. A dare la notizia, come riporta la Bbc, è stato il fratello Rhodri, che sui social ha scritto che l’attore è scomparso “improvvisamente, in modo naturale e sereno”. Nel suo messaggio, Rhodri ha espresso anche il profondo dolore della famiglia: “Sono incredibilmente orgoglioso di mio fratello. Sappiamo che questa perdita sarà sentita da molte persone e ci conforta sapere quanto fosse amato”. Il fratello ha inoltre chiesto rispetto per la privacy, aggiungendo che restano “domande senza risposta sulle circostanze della sua morte”.

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Owain Rhys Davies era conosciuto soprattutto per la sua interpretazione in "Twin Peaks", ma aveva preso parte anche ad altre produzioni internazionali. Tra queste la serie fantascientifica di Netflix "The OA", con Brit Marling e Jason Isaacs, il film "Alice attraverso lo specchio" e la commedia horror "A Serial Killer’s Guide to Life".

Anche il profilo ufficiale di "Twin Peaks" ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio: “I nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Grazie per aver fatto parte del mondo di Twin Peaks, Agente Wilson”. Tributi sono arrivati anche dal Welsh National Theatre, che ha definito l’attore “un talento straordinario il cui lavoro ha arricchito il teatro e lo schermo gallese”. Nella nota si legge: “La sua passione, creatività e dedizione hanno lasciato un segno duraturo nella vita culturale del Galles. La comunità artistica è più povera per la sua perdita e possiamo solo immaginare le molte storie che avrebbe ancora raccontato”. Il messaggio si conclude con un saluto in gallese: “Cysga’n dawel, Owain” (riposa in pace, Owain). (di Paolo Martini)

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Twin Peaks Owain Rhys Davies morto Owain Rhys Davies Owain Rhys Davies Twin Peaks
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