'Per sempre Gino', Pierluigi Diaco omaggia Paoli in prima serata su Rai2

A pochi giorni dalla morte di Gino Paoli, la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, guidata da Williams Di Liberatore, ha affidato a Pierluigi Diaco una serata evento in memoria del grande cantautore genovese, in onda domenica 29 marzo su Rai2. A partire dalle 21, Diaco accoglierà numerosi ospiti che racconteranno cosa ha rappresentato Gino Paoli per la musica, la cultura e la società italiana. Tra questi Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Un omaggio speciale sarà riservato dall’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, che ricorderà il contesto sociale in cui ebbe inizio la straordinaria carriera di Paoli, sottolineando anche la passione politica condivisa a fine Anni 80. La grande attrice Milena Vukotic interpreterà i testi delle prime due canzoni depositate alla Siae dal cantautore il 13 gennaio 1961, 'Io vivo nella luna' e 'Volevo averti per me', lette dagli spartiti originali gentilmente concessi dal presidente della Siae, Salvo Nastasi.

Nel corso della serata si alterneranno al microfono: Francesco Baccini, considerato l’ultimo discepolo della scuola genovese, con 'Quattro amici'; Simone Cristicchi con 'Ti lascio una canzone'; Serena Autieri con 'Una lunga storia d’amore'; Nino Buonocore con 'verti addosso'; Chiara Galiazzo con 'Senza fine'; Alberto Bertoli con 'La gatta'; e Dario Ballantini, che per anni ha imitato Paoli a 'Striscia la Notizia', con 'Un altro amore'. La serata sarà impreziosita anche dalla partecipazione straordinaria di tre interpreti italiani: Claudia Gerini, che canterà 'Che cosa c’è'; Lina Sastri, che si esibirà con '67 parole d’amore'; e Sergio Castellitto, che reciterà il testo di un grande successo di Paoli. Il tutto sarà arricchito da esclusive immagini di repertorio del cantautore, dagli Anni 60 a oggi.

'Per sempre Gino' è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai di Williams Di Liberatore, capostruttura Daniele Cerioni, produttrici esecutive Barbara Gelli e Gloria Muzi, a cura di Danilo Salemi. Un programma di Pierluigi Diaco, Filippo Mauceri, Angela Martucci, Eliana Bosatra, Lucia Rossetti e Andrea Amato, con le ricerche teche di Angelina Laviano e Francesca Di Ciccio. Regia di Salvatore Perfetto.