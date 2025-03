"Per sempre oltre i confini dell'anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo perché l'amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme". Con queste parole toccanti, pubblicate sui social, Linda Ascierto ricorda il marito Pietro Genuardi, l'attore morto oggi all'età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue. Tra le foto condivise dalla moglie anche una del loro matrimonio avvenuto nel 2020.

L'attore de 'Il paradiso delle signore' lo scorso anno aveva abbandonato il set della serie di Rai 1 per intraprendere le cure. Nella sua lunga carriera ha recitato nelle soap 'Vivere' e 'Centovetrine' ma anche al cinema con Carlo Verdone ne 'Il bambino e il poliziotto', con Luigi Magni ne 'In nome del popolo sovrano', con Michele Soavi in 'Dellamore Dellamore'. L'ultimo progetto cinematografico è stato 'Brave ragazze' con la regia di Michela Andreozzi.