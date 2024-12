Per la Prima della Scala, prevista domani a Milano, i costi complessivi, inclusi quelli legati alla produzione artistica e tecnica, oltre ai vari servizi, si aggirano intorno a 1,5 milioni di euro. Le entrate previste, derivanti da sponsor, vendita di biglietti e diritti, si stimano invece intorno a 3,5 milioni di euro. Lo apprende l'Adnkronos da fonti qualificate.

Ogni cantante per quella recita può avere un cachet che va dai 5 ai 10mila euro se non è di primaria importanza, fino arrivare ai 30mila euro a sera per i 3-4 protagonisti, cifre simili per il direttore. Solo per il cast il costo complessivo si può avvicinare ai 100mila euro. La poltronissima costa 2-3 mila euro, mentre la poltrona 200-250 euro. (di A.Persili e M.Cherubini)