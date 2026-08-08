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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
08 agosto 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

15:05 (anziché 14:50) Un'estate italiana

16:00 Linea Verde – Sentieri d’acqua Veneto

(Il programma Colpo di luna, previsto alle 15:45, non sarà trasmesso)

16:30 (anziché 17:15) TG 1

Che tempo fa

16:35 38° Premio Marisa Bellisario Donne che fanno la differenza

18:40 Reazione a catena weekend

03:00 (anziché 02:45) Reazione a catena

04:20 RaiNews24

(Il telefilm Il Commissario Rex 7, previsto alle 04:00, non sarà trasmesso)

RAI 2

07:00 TG2 - Storie. I racconti della settimana

07:45 (anziché 07:30) TG2 Tutto il bello che c'e' Estate

21:00 Telefilm Elsbeth: “Diversamente impegnata” e “Il signore in giallo” 1^ Visione Rai

(anziché gli episodi previsti)

22:40 (anziché 23:25) La Notte del Mare

00:05 La Domenica Sportiva Mercato

01:15 Appuntamento al cinema

01:20RaiNews24

RAI 3

23:00 TG3 sera (anziché 23:10)

23:10 Meteo 3

23:15 Vitti d’arte, Vitti d’amore

00:35 Newsroom Reloaded

02:00 Fuori Orario

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domani rai variazioni programmi
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