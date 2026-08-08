Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
15:05 (anziché 14:50) Un'estate italiana
16:00 Linea Verde – Sentieri d’acqua Veneto
(Il programma Colpo di luna, previsto alle 15:45, non sarà trasmesso)
16:30 (anziché 17:15) TG 1
Che tempo fa
16:35 38° Premio Marisa Bellisario Donne che fanno la differenza
18:40 Reazione a catena weekend
03:00 (anziché 02:45) Reazione a catena
04:20 RaiNews24
(Il telefilm Il Commissario Rex 7, previsto alle 04:00, non sarà trasmesso)
RAI 2
07:00 TG2 - Storie. I racconti della settimana
07:45 (anziché 07:30) TG2 Tutto il bello che c'e' Estate
21:00 Telefilm Elsbeth: “Diversamente impegnata” e “Il signore in giallo” 1^ Visione Rai
(anziché gli episodi previsti)
22:40 (anziché 23:25) La Notte del Mare
00:05 La Domenica Sportiva Mercato
01:15 Appuntamento al cinema
01:20RaiNews24
RAI 3
23:00 TG3 sera (anziché 23:10)
23:10 Meteo 3
23:15 Vitti d’arte, Vitti d’amore
00:35 Newsroom Reloaded
02:00 Fuori Orario