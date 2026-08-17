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Venezia, uccide l'ex fidanzata poi torna a casa e si impicca. Lei lo aveva già denunciato

L'uomo avrebbe ucciso la donna strangolandola nella sua abitazione. Poi è tornato nella sua casa a Dolo, dove si è suicidato

Carabinieri e ambulanza, immagine d'archivio - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri e ambulanza, immagine d'archivio - (Fotogramma/Ipa)
17 agosto 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prima avrebbe ucciso la ex fidanzata, strangolandola nella sua abitazione a Camponogara, in provincia di Venezia. Poi è tornato nella sua casa a Dolo, dove si è suicidato impiccandosi. I fatti, racconta La Nuova Venezia, la sera di Ferragosto. I carabinieri impegnati nelle indagini stanno ricostruendo anche i rapporti tra la vittima, Tania Terrin, 39 anni, e l'ex Dino Keber, 43 anni.

La donna aveva già presentato denuncia ai carabinieri contro l'ex violento. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, era stato quindi attivato il codice rosso e a giugno il questore di Venezia aveva emesso un ammonimento nei confronti di Keber.

Riproduzione riservata
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uccide ex fidanzata camponogara femminicidio venezia femminicidio camponogara
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