Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
16:00 Il Paradiso delle Signore 11 - Daily Stagione 9 60^ puntata (anziché 61^ puntata)
RAI 2
18:35 TG2 Sport
18:50 Dentro la truffa
19:45 Telefilm Blue Bloods: “Fatti furbo o sei morto” (anziché gli episodi previsti)
21:20 Film Una famiglia mostruosa (anziché Pepperman Show)
(2021) Commedia
Regia di Volfango De Biasi Con Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Massimo Ghini, Lillo, Lucia Ocone, Ilaria Spada, Sara Ciocca, Paolo Calabresi
23:05 (anziché 23:20) Il Processo del Lunedì
00:35 Film Sul più bello
Meteo 2
02:05 Serie tv Hotel Portofino
02:55 Telefilm Rex
03:40 Zio Gianni
03:50 Impazienti
04:00 Piloti
RAI 3
Nessuna variazione