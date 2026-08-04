Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
21:20 Radio2 Live - Il cielo è sempre più blu
00:15 Uno Jazz&Blues Festival 2026 (anziché film Sicario)
01:05 Film Sicario
Meteo 2
03:00 (anziché 02:25) Soldado
04:50 Zio Gianni
05:00 Impazienti
(Il telefilm Rex, previsto alle 04:15, non sarà trasmesso)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time". Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Prlamento
16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:10 Overland 22
18:00 Geo Magazine
(Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)