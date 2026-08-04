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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
04 agosto 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

21:20 Radio2 Live - Il cielo è sempre più blu

00:15 Uno Jazz&Blues Festival 2026 (anziché film Sicario)

01:05 Film Sicario

Meteo 2

03:00 (anziché 02:25) Soldado

04:50 Zio Gianni

05:00 Impazienti

(Il telefilm Rex, previsto alle 04:15, non sarà trasmesso)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time". Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Prlamento

16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:10 Overland 22

18:00 Geo Magazine

(Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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