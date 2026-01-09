circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

09 gennaio 2026 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

12:00 Linea Verde Discovery - Racconti di provincia: “Il Sud Est della provincia romana” (anziché “I monti Lepini”)

00:15 (anziché 00:00) TG1 Sera

04:30 (anziché 04:15) Techetechetè notte

RAI 2

06:15 (anziché 06:25) Telefilm La grande vallata

21:20 (anziché 21:30) Telefilm F.B.I.: “Caccia all'uomo” 1^ Visione Rai (anziché “L'impatto” 1^ Visione Rai)

22:05 Telefilm F.B.I. International: “Lupo solitario” 1^ Visione Rai (anziché “Andiamo via da qui” 1^ Visione Rai)

RAI 3

Nessuna variazione

