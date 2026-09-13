Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
21:20 Telefilm Boston Blue: “Fino all'ultimo secondo”, “Non fare del male alla mia famiglia” e “Gioco scorretto” 1^ Visione Rai
(anziché film “L'uomo dei ghiacci - The Ice Road”)
23:35 (anziché 23:15) Il Processo del Lunedì
01:05 Radio2 Social Club
02:20 Telefilm Ultima traccia Berlino: “Solstizio d'estate”
03:45 Telefilm Squadra Speciale Colonia: “Ultima fermata” e “Affari di famiglia”
(Il film “5 è il numero perfetto” e il programma “Impazienti”, previsti rispettivamente alle 03:25 e alle 05:00, non saranno trasmessi)
RAI 3
Nessuna variazione