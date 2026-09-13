Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

21:20 Telefilm Boston Blue: “Fino all'ultimo secondo”, “Non fare del male alla mia famiglia” e “Gioco scorretto” 1^ Visione Rai

(anziché film “L'uomo dei ghiacci - The Ice Road”)

23:35 (anziché 23:15) Il Processo del Lunedì

01:05 Radio2 Social Club

02:20 Telefilm Ultima traccia Berlino: “Solstizio d'estate”

03:45 Telefilm Squadra Speciale Colonia: “Ultima fermata” e “Affari di famiglia”

(Il film “5 è il numero perfetto” e il programma “Impazienti”, previsti rispettivamente alle 03:25 e alle 05:00, non saranno trasmessi)

RAI 3

Nessuna variazione