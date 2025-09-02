Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
14:00 (anziché 15:30) Aspettando Bellama' 2025
15:15 Pallavolo. Campionato Mondiale Femminile. Quarto di Finale: Italia - Polonia
Telecronaca Marco Fantasia. Commento tecnico Giulia Pisani. Interviste di Edi Dembinski
17:15 Telefilm S.W.A.T. : “Il mostro”
18:10 TG2 L.I.S.
(il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 delle ore 14:00 e il TV Movie Gli Omicidi del lago delle ore 16:30 non saranno trasmessi)
RAI 3
00:05 Battiato - Le Vie del Sacro Condotto da Simona Arrigoni. Regia di Valerio Fagioli 01:20 Protestantesimo
(il documentario L’onda lunga. Storia Extra-Ordinaria di un’Associazione, previsto alle 00:05, non andrà in onda)