Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
16:10 Il Paradiso delle Signore 10. Puntata 136 (anziché puntata 135)
00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera
00:20 Tv7
01:30 Che tempo fa
01:35 L'Eredità
02:50 Telefilm Un passo dal cielo 3: “Il Mistero del San Bernardo” e “Il Toro”
04:40 RaiNews24
RAI 2
06:00) Telefilm Un ciclone in convento: “Questione di confini” “I biscotti della salvezza” (anziché gli episodi previsti)
07:10 La Mattinanza
07:15 La Pennicanza
08:00 I vinili di...
08:30 TG2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Padre di famiglia” e “Guardia e ladri” (anziché gli episodi previsti)
20:30 TG2 20:30
(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35 non sarà trasmesso)
RAI 3
21:20 Film Erano ragazzi in barca. 1a visione
Regia: George Clooney. Con: Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness, Jack Mulhern, James Wolk
23:25 (anziché 23:35) Quelli che il Cinema (1 puntata)
23:50 (anziché 00:00)TG3 Linea Notte (anziché Quelli che il Cinema)
00:50 meteo
00:55 TG3 Chi è di scena
01:10 TG-Magazine
01:20 Movie Mag
01:50 Appuntamento al cinema
01:55 RaiNews24
(Il programma La pelle del mondo, prevsto alle 21:25 non andrà in onda)