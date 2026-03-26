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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
26 marzo 2026 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

16:10 Il Paradiso delle Signore 10. Puntata 136 (anziché puntata 135)

00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera

00:20 Tv7

01:30 Che tempo fa

01:35 L'Eredità

02:50 Telefilm Un passo dal cielo 3: “Il Mistero del San Bernardo” e “Il Toro”

04:40 RaiNews24

RAI 2

06:00) Telefilm Un ciclone in convento: “Questione di confini” “I biscotti della salvezza” (anziché gli episodi previsti)

07:10 La Mattinanza

07:15 La Pennicanza

08:00 I vinili di...

08:30 TG2

19:00 Telefilm F.B.I.: “Padre di famiglia” e “Guardia e ladri” (anziché gli episodi previsti)

20:30 TG2 20:30

(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35 non sarà trasmesso)

RAI 3

21:20 Film Erano ragazzi in barca. 1a visione

Regia: George Clooney. Con: Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness, Jack Mulhern, James Wolk

23:25 (anziché 23:35) Quelli che il Cinema (1 puntata)

23:50 (anziché 00:00)TG3 Linea Notte (anziché Quelli che il Cinema)

00:50 meteo

00:55 TG3 Chi è di scena

01:10 TG-Magazine

01:20 Movie Mag

01:50 Appuntamento al cinema

01:55 RaiNews24

(Il programma La pelle del mondo, prevsto alle 21:25 non andrà in onda)

Riproduzione riservata
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Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
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