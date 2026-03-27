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Torna l'ora legale, come e quando spostare le lancette

Da domani, domenica 29 marzo, le giornate diventano "più lunghe"

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28 marzo 2026 | 00.05
Redazione Adnkronos
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È quasi terminato il conto alla rovescia per il ritorno dell'ora legale: nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo andranno spostate le lancette degli orologi e ufficialmente inizierà "la bella stagione", con giornate più lunghe, un generale senso di benessere e anche un maggiore risparmio energetico.

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Quando andranno spostate le lancette

L'ora legale torna oggi, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo.

Come spostare le lancette

Le lancette degli orologi andranno spostate un'ora avanti: le 2 di notte diventeranno le 3. I dispositivi digitali, dai computer agli smartphone, si aggiorneranno automaticamente, mentre negli orologi analogici e in alcuni elettrodomestici bisognerà intervenire manualmente.

Quando torna l'ora solare

L'ora legale sarà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre 2026, quella del 25, quando tornerà invece l'ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un'ora indietro.

L'ora legale potrebbe diventare permanente in Italia?

In Parlamento si considera la possibilità di mantenere l'ora legale attiva per tutto l'anno. Dal 2004 al 2024 infatti l'Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kilowattora e circa 2,3 miliardi di euro grazie all'orario estivo. Mantenere l'ora legale tutto l'anno potrebbe generare un risparmio annuo di 720 milioni di kilowattora e circa 180 milioni di euro, riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica di 200.000 tonnellate l'anno, equivalenti all'assorbimento di circa sei milioni di alberi. È quanto si legge in un documento pubblicato dal Parlamento, che ha avviato una 'Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori'. L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2026.

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