L'emittente guida la classifica Sensemakers per Primaonline di ottobre 2026, con interazioni in crescita del 31% e visualizzazioni video in aumento del 19%
RTL 102.5 si conferma la radio leader sui social in Italia. Secondo la classifica realizzata da Sensemakers per Primaonline, relativa al mese di ottobre 2026, l'emittente guida la graduatoria delle interazioni social con 7,7 milioni, in crescita del 31%, ampliando ulteriormente il distacco dalla seconda classificata.
In aumento anche le visualizzazioni video, che raggiungono quota 85 milioni, con un incremento del 19%. Un risultato che conferma la presenza di RTL 102.5 sulle piattaforme digitali e la capacità di coinvolgere il pubblico anche attraverso i contenuti social.
Il primato digitale si affianca ai risultati ottenuti negli ascolti radiofonici: secondo i dati Audiradio, RTL 102.5 è prima in Italia nel quarto d'ora medio (AQH) e nel giorno medio, con circa 6,6 milioni di ascoltatori.