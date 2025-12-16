circle x black
Sandokan, l’ultima sfida: amore e vendetta nel gran finale

Tradimenti, rivelazioni e un amore pronto al sacrificio: stasera la Tigre della Malesia affronta il suo destino

Can Yaman nei panni di Sandokan
16 dicembre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
Sandokan è pronto a chiudere il suo primo capitolo televisivo con un finale che si annuncia epico. La fiction evento di Rai1, con Can Yaman nei panni del pirata più celebre della letteratura d’avventura, arriva stasera al suo ultimo appuntamento (alle 21.30 su Rai1 e Raiplay) dopo aver conquistato milioni di spettatori e acceso il dibattito tra nostalgici e nuove generazioni. E c'è grande attesa per il crescendo dell'epilogo.

Vediamo cosa succederà, ma occhio agli spoiler. Gli ultimi due episodi, intitolati 'Morte di un pirata' e 'Il prezzo della riscossa', mettono in scena il destino del protagonista e il legame con Marianna. Il cuore della trama è un intreccio di amore, vendetta e rivelazioni: Sandokan viene catturato e torturato dagli uomini del Sultano, mentre Marianna affronta il padre e scopre la verità sulla morte della madre. Una verità che ribalta tutto: proprio suo padre, venticinque anni prima, avrebbe ucciso i genitori di Sandokan.

Marianna, combattuta tra il sentimento e il dovere, decide di ribellarsi. Il suo obiettivo è salvare la vita del pirata, anche a costo di rinunciare a lui per sempre. Intanto Brooke non smette di tramare, deciso a conquistare la donna che ama, mentre Yanez resta fedele compagno di battaglia. La tensione cresce fino allo scontro finale: Sandokan affronta il Sultano e si prepara alla battaglia che segnerà il suo destino. Il pubblico si chiede: morirà l’uomo per far nascere la leggenda? Il titolo stesso degli episodi suggerisce un passaggio cruciale: la trasformazione del pirata in mito, la nascita definitiva della Tigre della Malesia.

Il finale non è solo un epilogo, ma un trampolino verso il futuro. Gli ascolti da record hanno già spinto la produzione ad annunciare una seconda stagione, con riprese previste per la primavera 2026. Così, mentre cala il sipario su questa prima avventura, si apre la porta a nuove storie, nuovi duelli e nuove passioni. Can Yaman, in quello che molti definiscono il ruolo della vita, ha dato corpo e voce a un personaggio che appartiene all’immaginario collettivo. La sua interpretazione ha acceso l’entusiasmo dei fan e riportato in auge un mito che sembrava appartenere solo al passato. Ora il gran finale promette di lasciare il segno, tra lacrime, battaglie e un amore più forte della vendetta.

