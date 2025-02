"Quando ho deciso di partecipare ho detto a Carlo 'io non vengo a fare la malata di cancro'". Così Bianca Balti, che oggi - nella seconda serata di Sanremo 2025 - affiancherà Carlo Conti sul palco dell'Ariston insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

"Sono una professionista, vengo in qualità di top model, a indossare tutti i miei vestiti, a entrare in competizione con Cristiano (Malgioglio, ndr.)", scherza. "Ovunque ci giriamo vediamo dolore, non è che il dolore non ci sia stato - aggiunge - Ma sarei potuta stare a letto a piangermi addosso, invece no: voglio che la mia presenza sia una celebrazione della vita, del dolore ne parliamo in una'altra sede".

Durante la conferenza stampa, Bianca Balti ha parlato anche di Eleonora Giorgi anche lei impegnata in una dura battaglia contro il cancro: "Non mi sono sentita mai con lei, ma se avete il contatto la sentirò". "E' una cosa che succede, quella di avvicinarsi quando ti capita la stessa cosa nella vita - spiega la modella - Sono in contatto con tante donne. E' bellissimo e importante darsi forza l'una con l'altra".

E sottolinea: "Non ho ricevuto nessuna critica per il fatto di essere qui da chi come me sta vivendo questa situazione, magari qualcuna da chi non lo sta vivendo, che critica che io stia facendo vedere solo la gioia. Invece chi la sta vivendo vuole proprio questo".

La top model ha raccontato sin dall'inizio la malattia e le sue emozioni in merito. Una delle ultime condivisioni in occasione della Giornata mondiale contro il cancro: "È stata dura, e non è ancora del tutto finita, ma non vorrei altrimenti. Si dice 'ciò che non uccide ti fortifica', ma per me ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita'".

