Se Sanremo dipendesse unicamente dal pubblico social, Fedez non avrebbe rivali e la scena sarebbe decisamente rap (e decisamente maschile). DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale è tornata come ogni anno a pesare le community online degli artisti in gara al Festival, con l’obiettivo di scoprire chi di più possa essere avvantaggiato dal supporto dei follower.

In cima alla classifica

Nella classifica del 2025, dunque, non poteva che primeggiare Fedez, vista una fanbase decisamente fuori misura, per quanto in calo (oltre 25 milioni di follower tra tutte le piattaforme). Al secondo posto troviamo Shablo che, con Guè, Joshua e Tormento, mette insieme una discreta corazzata di fan online (oltre 5 milioni, complessivamente parlando) e interazioni (ben 3,2 milioni tra like, commenti e condivisioni); a seguire Olly, che conquista il terzo posto, non tanto per il numero di follower (638mila), quanto per numero di interazioni (2,2 milioni) e anche per la maggior crescita della community: 178mila nuovi utenti nel periodo considerato dall’analisi.

A chiudere la serie c’è Tony Effe (4,3 milioni di follower, 2 milioni di interazioni e 129mila nuovi follower), che agguanta un quarto posto tutto sommato omogeneo da un punto di vista di DeRev Score, vale a dire il punteggio derivante da un algoritmo proprietario, sviluppato per misurare l’efficacia della comunicazione sui social media a partire da tutti i principali indicatori, come il numero e la crescita di follower, l’engagement, il numero di interazioni e il numero di post, in questo caso rilevati nel periodo 2 dicembre 2024 - 31 gennaio 2025.

“Fedez ha un patrimonio social che non può essere comparato con quello degli altri artisti in gara - ha spiegato il ceo di DeRev, Roberto Esposito - e basterebbe che si mobilitasse una minima percentuale di follower, ma non è un buon periodo per lui: rileviamo un sentiment per un terzo negativo (33,2%) e, nel periodo considerato, il suo saldo mostra una perdita di oltre 200mila utenti. C’è il rischio che la montagna partorisca ben poco. Per quanto riguarda Shablo, Olly e Tony Effe, hanno un punteggio di performance abbastanza prossimo l’uno all’altro: le posizioni pre-gara possono cambiare del tutto e il terzetto potrà essere insidiato anche da Irama (3,4 milioni di follower e 2 milioni di interazioni), che li segue a strettissimo giro”.

Il secondo blocco

Il secondo blocco, dal sesto al decimo posto, accoglie artisti che possono sparigliare le carte perché molto potenziali dal punto di vista social, anch’essi con un DeRev Score tutto sommato omogeneo. In particolare, ci sono: Rose Villain, Giorgia, Achille Lauro, Rocco Hunt ed Elodie. Parliamo di community che vanno dall’1,7 milioni di follower di Rose Villain ai 5,4 milioni di Elodie, con interazioni che oscillano tra i 190mila (Achille Lauro) e l’1,3 milioni di Rose Villain.

“Qui può succedere davvero di tutto - ha fatto notare Roberto Esposito -. La nostra analisi valuta come sempre la performance dei cantanti sui social media ai blocchi di partenza, ma poi molto dipenderà da quello che succede dentro e fuori l’Ariston. Per esempio, Elodie è in decima posizione nonostante abbia la seconda community più ampia dopo Fedez e questo perché presidia poco e nulla le piattaforme e non dialoga abbastanza con gli utenti: ha pubblicato soltanto due post su Instagram nel periodo considerato".

Secondo Esposito "se provasse a mobilitare i follower, sarebbe non poco avvantaggiata. È vero che nel 2023 non lo fece, e terminò la gara al nono posto, magari cambierà strategia. Delle sorprese potrebbero arrivare, in questo senso, anche da ‘pubblicatori seriali’ come Simone Cristicchi, Francesco Gabbani e Francesca Michielin (rispettivamente 161, 67 e 63 post nel periodo), perché mostrano di avere un legame di continuità”. A chiudere la classifica troviamo ComaCose, Willie Peyote e Marcella Bella, che sono accomunati da community meno ampie e interazioni nella media.