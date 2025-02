Nella serata cover i Coma_Cose sono pronti a far ballare il pubblico del teatro Ariston: il duo porta nella serata cover 'L'estate sta finendo' e si esibiranno insieme a Johnson Righeira.

Il successo con i 'Righeira'

All'anagrafe è Stefano Righi, nato a Torino nel settembre del 1960, ma per tutti è Johnson Righeira del gruppo musicale 'I Righeira'. Il duo di grande successo negli anni '80 era composto da Righi e da Stefano Rota, in arte Michael Righiera: in ambito artistico utilizzano lo stesso cognome fingendosi fratelli, ma in realtà si erano conosciuti sui banchi del liceo scientifico 'Albert Einstein', nel quartiere torinese di Barriera di Milano.

Il primo, enorme successo, è 'Vamos a la playa', brano cantato in spagnolo e caratterizzato da sonorità elettroniche che diviene non solo il tormentone dell'estate italiana del 1983 ma una hit internazionale in Europa, in Brasile e negli Stati Uniti. Seguono nei mesi successivi altri due brani, sempre in spagnolo, che fanno un buon risultato, 'No tengo dinero' e 'Hey Mama', ma è nel 1985 che arriva un altro successo clamoroso, quello di 'L'estate sta finendo'. Stavolta il testo è in italiano, vince il Festivalbar e ottiene il Disco d'oro per le oltre 300.000 copie vendute.

Il duo si scioglie, la carriera da solista

Il duo si scioglie nel 1992, e un anno dopo Johnson Righeira viene arrestato per spaccio di droga e deve rimanere per cinque mesi in carcere, salvo poi essere assolto dopo il processo. Tra il 2001 e il 2007 Johnson e Michael Johnson si riuniscono e pubblicano alcuni singoli, come una nuova versione di 'Vamos a la playa' e 'La musica electronica'.

Nell'agosto 2008 su R101 Johnson Righeira inizia una carriera da solista: è impegnato nel programma radiofonico 'L'estate sta finendo', che riprende il titolo dall'omonima canzone del 1985, mentre nel 2012 e 2013 collabora dal vivo con il cantante Riz Samaritano. Negli ultimi anni escono nuovi brani: 'Sembra impossibile' con Nevruz, nel 2018 partecipa all'album 'Powerillusi & Friends' dei Powerillusi interpretando il brano 'Che bello sto male' e nell'estate 2019 viene pubblicato il singolo 'Formentera', realizzato assieme ai La Bionda.

Il festival di Sanremo

L'unica volta in cui Johnson Righeira è salito sul palco del teatro Ariston era il 1986: partecipò alla gara, in duo con Michael, con la canzone 'Innamoratissimo (Tu che fai battere forte il mio cuore)' che si classifica al quindicesimo posto. Quello di stasera è un ritorno dopo oltre 40 anni di attesa.