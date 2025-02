Gianmarco Tamberi al Festival di Sanremo 2025. L'ex campione olimpico di salto in alto - attuale campione mondiale ed europeo - sarà tra i protagonisti della prima serata, oggi 11 febbraio. L'atleta marchigiano, infatti, sarà coinvolto nell'esibizione di Jovanotti, super ospite all'Ariston. Tamberi dovrebbe entrare in scena attorno alle 22.45 e impreziosire la parte più intima del set di Jovanotti. Il legame tra l'artista e l'atleta è consolidato da tempo. La scorsa estate, quando Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato condizionato da un calcolo renale, Jovanotti non ha fatto mancare il sostegno all'amico. Tamberi, ai Giochi, avrebbe voluto difendere l'oro vinto a Tokyo. Le condizioni fisiche precarie, però, lo hanno relegato ad un ruolo di comprimario in finale.