Il ritorno dei Duran Duran al Festival di Sanremo, a 40 anni dalla loro prima ospitata alla kermesse, infiamma l'Ariston ma scatena soprattutto gli appetiti di Katia Follesa, che alla fine riesce nell'impresa di farsi baciare sulla bocca da Simon Le Bon.

Il bacio in diretta

Il set della rock band britannica inizia con un medley di 'Invisible', 'Notorious' e 'Ordinary world'. Poi prosegue con 'Girls on film' e, al termine del brano, Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, entra in scena accolta dalla band come una superstar per suonare 'Psycho killer' con Simon Le Bon & Co. L'Ariston si scatena nei balli, nelle foto, nei filmati con gli smartphone.

Finita la musica, dalla platea spunta Katia Follesa vestita da sposa con il cartello 'Sposerò Simon Le Bon'. "Sposami!", urla come molte ragazzine facevano 40 anni fa. Ma l'invito cade nel vuoto e, dopo l'intervista di Conti, il set si chiude con i Duran Duran che intonano 'Wild Boys'. Ma la Follesa non si arrende, insegue la band che sta per lasciare il palco e raggiunge Le Bon. "Mi vuoi sposare?", chiede la comica. "Mi piacerebbe sposarti ma mia moglie mi uccide", è la replica. "Io ti amo da tanto: kiss me!", insiste Follesa. E Simon cede, baciandola sulla bocca. "Vi rendete conto che cazzarola è successo? Mi sono quasi limonata Simon Le Bon!", il finale.