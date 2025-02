L'ironia della conduttrice sarda, 'il codice per vincere Sanremo è il codice Iban'

Geppi Cucciari entra sul palco dell'Ariston come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti e già dai primi minuti, solo risate e applausi in platea. "Che progetti hai? Dimmelo subito se c'è un bambino prodigio anche stasera, che ci fa sentire tutti scemi", ha ironizzato l'attrice dopo la presenza di Samuele Parodi, il tuttologo dei Festival di Sanremo, e il piccolo pianista prodigio, Alessandro Gervasi.

La battuta

"Io sono qui a condurre e si ignorano i motivi del gesto", prosegue la conduttrice sarda. Che scherza sugli ascolti del festival. "Ascolti? Più tu che i servizi segreti", dice a Conti.

Geppi scherza poi sul 'complicato' sistema di voto del festival, proponendone uno tutto suo. "Ci sono polemiche sul regolamento, ve ne mostro uno ricalcato sullo schema Inps della pensione di un ventenne".

Il voto della stampa che "per riflettere la situazione del Paese non conta assolutamente niente", e quello di stasera che "fa storia a sé, decidono Pieraccioni e Panariello". Il vincitore "è Fausto Leali perché il festival è truccato, e i voti del Molise valgono triplo", dice tra le risate del pubblico. E conclude: "Il codice decisivo per vincere Sanremo è il codice Iban".