Rkomi è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Il ritmo delle cose’. L’artista torna in gara alla kermesse canora per la seconda volta a distanza di tre anni.

Rkomi, chi è

Da lavapiatti a uno dei rapper più affermati e promettenti della scena musicale. Classe 1994, Mirko Manuele Martorana nasce a Milano e cresce nel quartiere popolare a Calvairate. Frequenta l’istituto alberghiero, ma poco prima del diploma lascia la scuola a 17 anni per dedicarsi alla sua più grande passione, la musica.

Sulla sua famiglia Rkomi ha raccontato di non aver mai conosciuto il padre: “Mia madre faceva fatica ad arrivare a fine mese. Saltavo le pizze di classe e i maledetti soldi mi facevano vedere la vita così: senza chance. Poi ho incontrato chi quella rabbia la usava in modo diverso. Ho volto le energie a mio favore e smesso di pensarmi spacciato. Ho cinque zie. Nonna se l’è cavata da sola, come ha fatto mia mamma, napoletana, con me e mio fratello. Sono guerriere, supereroi”, aveva confessato a Repubblica.

Taxi Driver è l’album che lo ha consacrato, è stato il disco più venduto del 2021 e il più ascoltato in streaming. E sulla scelta del titolo l’artista a Radio Deejay ha detto: “È di gusto, estetica cinematografica, ma anche spirituale, sentimentale ed emotiva. Ho sempre giocato sul veicolo, che è l’unica cosa che porta verso le persone, ovvero la musica”.

Dopo varie collaborazione, tra cui Elisa, Elodie e Irama, nel 2022 Rkomi partecipa al Festival di Sanremo con ‘Insuperabile’, brano che si classificherà 17esimo alla gara. Diventa uno dei giudici di X Factor, l’edizione in cui vincono i Santi Francesi, il cui coach è proprio Rkomi.

Alcune curiosità

È stato coinquilino di Mario Molinari, in arte Tedua, il rapper italiano che Rkomi considera suo amico del cuore e che più volte ha dichiarato di averlo aiutato ad avviare la sua carriera musica. Anche Marracash è stato tra i primi a credere nel suo talento, tanto da invitarlo a sottoscrivere un contratto con l'etichetta 'Roccia Music'.

Come spesso l’artista ha rivelato, Rkomi è un anagramma del suo vero nome Mirko. Rkomi è appassionato di Muay Thai, un’antica arte marziale thailandese, disciplina che pratica fin da adolescente. E ha un gatto, Ginger, nome scelto da una ex.

La vita privata

L’artista mantiene un certo riserbo sulla sua vita privata: è certo che ha avuto una relazione con la speaker Paola Di Benedetto, terminata poi pacificamente. Nel febbraio 2022, il rapper ha dichiarato di essere single.

Negli ultimi mesi, tuttavia, il nome del cantante è stato associato accanto alla dj Silvie Loto, ragazza di origini fiorentine che vive a Milano. I due sono visti insieme in un ristorante di lusso di Firenze.

'Il ritmo delle cose' testo e significato

A 'Tv Sorrisi e Canzoni' Rkomi ha detto che il brano racconta il caos delle relazioni e nel ritornello "provo a dipingere questo momento storico e l’attaccamento all’isolamento dettato dal digitale".

Dove sono i soldi adesso

Che sei rimasta sola?

Pornografia ma senza sesso

Effetto senza droga

Dov’è il tuo Dio?

Pensavo poveri poveri noi

Non sono problemi tuoi

Il caos non sciopera mai

Ovunque prende forma

Ultimamente fumo ed esco

Veramente poco

Sto in mutande mentre fisso

Stupidamente il vuoto

Ancora e poi di nuovo

Finché l’alba va via dalla via

Non mi è più chiaro se sia

Musica o burocrazia

Questo caos che forma

Il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Si può fermare la pioggia

Ma è inutile scomodare i cieli

Se in quelle macchie di Rorschach

Ci vedo cose, le più crudeli

Buttati nel mondo, siamo alla prova

Come si lancia per caso un bouquet da sposa

Esco da un’altra festa, esco dall’algoritmo

Ritrovo la bellezza solo dietro l’imprevisto

È caos che corre

Che lento muore

Il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

Forse solo la stanchezza

Ti porta dentro quella stanza

Che hanno chiamato libertà

Di dire no, di dire basta

Questo casino mi somiglia

È il lato oscuro in piena vista

O è forse merda di un artista

È il ritmo delle cose

Il ritmo che ci muove

Ci corre nella gola

Ci spezza le parole

È il ritmo delle cose

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo

È un inferno a fuoco lento

Amore senza sentimento

È un violento decrescendo

E ti stancherai come fai coi vestiti

Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo