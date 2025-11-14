circle x black
Simona Tagli: "Il 13 maggio sposo il padre di mia figlia"

L'ex conduttrice ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio': "Lo sposerò in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota"

Simona Tagli (Ipa)
14 novembre 2025 | 10.02
Redazione Adnkronos
"Aspetto il sì del padre di mia figlia per sposarmi. Abbiamo già la data, 13 maggio prossimo". Simona Tagli, ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio' nella puntata del 27 novembre, anticipa che sposerà l'imprenditore Francesco Ambrosoli, papà della sua unica figlia, Georgia. "Stiamo insieme da 20 anni, ci siamo sfidati, separati e poi riuniti senza mai smettere di essere una famiglia", dice Simona Tagli. "Adesso però - aggiunge - è venuto il momento di regolarizzare. Se tutto andrà per il verso giusto mi sposo il 13 maggio in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota".

