circle x black
Cerca nel sito
 

Sofía Vergara salta gli Emmy 2025: "Sono finita al pronto soccorso"

L'attrice mostra sui social una foto con un occhio gonfio, colpita da una grave allergia poco prima di salire sul palco

Sofía Vergara (Ipa)
Sofía Vergara (Ipa)
15 settembre 2025 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Sofía Vergara è stata costretta a saltare gli Emmy a causa di un’emergenza medica dell’ultimo minuto. L'attrice produttrice televisiva e modella colombiana in un post su Instagram ha detto che è ''finita al pronto soccorso'' a causa della ''più assurda allergia all’occhio proprio prima di salire in macchina''.

"Non sono riuscita ad andare agli Emmy, ma sono finita al pronto soccorso'', ha scritto Vergara su Instagram, postando un video in cui si mostra sdraiata in un letto di ospedale e pubblicando una foto che la ritrae con l'occhio sinistro semichiuso e arrossato a causa dell'allergia. "Scusate - ha aggiunto - ho dovuto disdire. Sono stata colpita dalla più folle allergia agli occhi appena prima di salire in macchina".

La star di 'Modern Family' ha anche condiviso alcune foto che la ritraggono con l’occhio destro gonfio e mentre si trovava a letto in ospedale a sciacquarsi l’occhio con acqua. Anche se Vergara non era candidata durante la 77esima edizione dei 'Primetime Emmy Awards' - secondo quanto riporta il quotidiano statunitense 'Usa Today' - era in programma che presentasse il premio per il miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la tv. Quel premio è stato poi consegnato alla star di 'Adolescence', Stephen Graham, dalle attrici di 'The Hunting Wives', 'Brittany Snow' e 'Malin Åkerman'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Emmy 2025 Sofía Vergara Sofía Vergara Emmy Sofía Vergara allergia Sofía Vergara pronto soccorso
Vedi anche
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza